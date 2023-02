Twitter sta fronteggiando una serie di cause legali con al comando Elon Musk. Il nuovo CEO continua a deludere gli utenti e le aziende con cui collabora, la crisi della nota piattaforma sembra molto vicina.

Al momento ci sono almeno nove cause legali intentate contro Twitter con amministratore delegato Musk. La richiesta di saldare alcuni conti da parte di proprietari, consulenti e venditori negli ultimi mesi è cresciuta fino a superare i 14 milioni di dollari in sospeso, interessi esclusi. Musk ritiene sia solo una fase iniziale, dando la colpa all’amministrazione precedente. “Questa compagnia è come quando sei su un aereo che è diretto verso il suolo ad alta velocità con i motori in fiamme e i controlli non funzionano”. E con i cambiamenti che ha implementato in azienda, ha assicurato: “Ora penso che Twitter andrà davvero bene”.

Tra le azioni legali cui Twitter deve far fronte, una in particolare dichiara un debito iniziale di 7000 dollari che continua a crescere. Il querelante in una delle altre nove cause legali ha chiesto l’archiviazione e il caso è stato chiuso la scorsa settimana, come riferito dal Wall Street Journal. Pare sia stato citato Van Conway, un rinomato esperto di ristrutturazioni che ha aiutato le aziende in situazioni finanziarie in difficoltà per decenni, dicendo: “Quello che sta facendo Elon Musk è fondamentalmente simulare un fallimento. Sta prendendo un granchio a sue spese”.

Twitter continua ad indebitarsi, profitti in crisi con l’arrivo di Elon Musk al comando

Tre le altre cause legali sono coinvolti anche gli uffici di Twitter, inclusa la sede centrale a San Francisco. Il proprietario ha affermato che il gigante dei social media non è riuscito a pagare quasi 6,8 milioni di dollari di affitto per dicembre e gennaio. A gennaio, i dipendenti dell’ufficio Twitter di Singapore sono stati costretti ad abbandonare a causa del mancato pagamento dell’affitto. Un’altra causa intentata dalla società di marketing Canary LLC ha affermato che Twitter non ha pagato le bollette per quasi 400.000 dollari.

Ancora un’altra azienda ha affermato nella sua causa che Twitter non ha pagato i suoi conti dopo aver lavorato per la società in vista dell’acquisizione di Musk l’anno scorso. Innisfree M&A Inc ha fatto causa a Twitter presso la Corte Suprema dello stato di New York, chiedendo circa 1,9 milioni di dollari. “A partire dal 23 dicembre 2022, Twitter rimane inadempiente ai suoi obblighi nei confronti di Innisfree. Ai sensi dell’Accordo per un importo non inferiore a $ 1.902.788,03”.