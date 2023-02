Netflix, una nuova stagione della celebre serie TV italiana in arrivo e una brutta sorpresa

Bisogna attendere ancora un po’ per vedere le grandi novità che Netflix lancerà durante il prossimo mese di marzo. Effettivamente potrebbero essere più di quelle che qualcuno crede, anche perché sta per arrivare la terza stagione di una delle serie tv più attese in assoluto.

Allo stesso tempo si parla insistentemente del prossimo mese come quello che rappresenterà la fine di un’abitudine ormai conclamata. Stiamo parlando della condivisione della password su più account all’interno di un solo piano Premium. Molto probabilmente Netflix porrà fine a tutto questo, nonostante gli utenti abbiano manifestato già il loro malcontento

Mare Fuori arriva su Netflix con la sua terza stagione, la grande novità pronta per il pubblico appassionato

Tutte le persone che si stavano chiedendo che fine avesse fatto la terza stagione di Mare Fuori, saranno ben presto accontentate. Infatti Netflix, dopo l’esclusiva riservata a RaiPlay, come era stato annunciato, si prepara ad accogliere la terza stagione della famosissima serie italiana ambientata nel carcere minorile inscenato a Napoli.

Bisognerà attendere ancora un po’, ma a quanto pare Netflix sta già programmando il tutto. Bisogna dunque prepararsi alle avventure che riguarderanno l’IPM di Napoli, dove i detenuti alterneranno le loro storie e proseguiranno quelle che avete lasciato nella seconda stagione. Noi abbiamo già visto la terza stagione e possiamo assicurare che i colpi di scena saranno davvero tanti, anche con qualche abbandono eccezionale. State quindi tranquilli e preparate ad accogliere lo show, il quale vi lascerà a bocca aperta. Per tutti coloro che l’hanno già guardata su altri canali, farà magari piacere riguardarla con la qualità di Netflix.