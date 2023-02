Mare Fuori è senza ombra di dubbio la serie tv del momento. Si tratta di una serie drammatica italiana co-prodotta da Picomedia e Rai Fiction che racconta le vicende di un gruppo di minorenni detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. L’IPM è ispirato al vero carcere minorile di Nisida. Il cast vanta attori del calibro di Carolina Crescentini, ma anche di giovani promesse come Nicolas Maupaus, Massimiliano Caiazzo e Valentina Romani.

La serie venne trasmessa per la prima volta nel 2020 su Rai 2. Nel 2021 è uscita anche una seconda stagione ma è diventata un fenomeno nazionale a partire dal 10 giugno 2022, data in cui lo show fu pubblicato su Netflix.

Da quel momento i fan chiesero a gran voce la terza stagione, che è stata rilasciata solo da qualche giorno. I primi sei episodi della terza stagione sono disponibili a partire dal 1° febbraio 2023 in anteprima streaming su RaiPlay. Per la restante parte bisognerà aspettare il 13 febbraio sempre su RaiPlay, oppure il 15 febbraio per vedere la serie completa direttamente su Rai2.

Mare Fuori 3: quando arriverà su Netflix?

Purtroppo ancora non c’è una data d’uscita ufficiale. Per tutti coloro che vorranno aspettare di vedere il terzo capitolo della fiction ideata da Cristiana Farina su Netflix, si dovrà aspettare verosimilmente la fine del 2023 o l’inizio del 2024. C’è però una buona notizia per i fan più accaniti: la serie ha ottenuto un rinnovo per la quarta, la quinta e la sesta stagione!

Nell’attesa per l’uscita su Netflix di questo gioiellino, è possibile intrattenersi con altre serie tv di spessore presenti sul catalogo della piattaforma streaming. Tra le tante, la nuova uscita, il 15 febbraio, della serie storica italiana La legge di Lidia Poët.