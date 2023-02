L’obiettivo di Automobili Lamborghini è quello di creare supercar potenti ma divertenti da guidare. Il pilota deve godere di tutte le sensazioni che la vettura può restituire e per questo deve padroneggiarne la dinamica di guida.

Ecco quindi che per permettere agli appassionati di provare sensazioni uniche, Lamborghini ha dato il via alla nuova edizione di Esperienza Neve. Nella splendida cornice delle Alpi, tutti i partecipanti potranno testare l’intera gamma Lamborghini in condizioni molto particolari.

Sarà possibile guidare Huracán Evo, Huracán STO, Huracán Tecnica e Urus Performante sul ghiaccio di Livigno ma in completa sicurezza. I partecipanti saranno affiancati dai piloti di Accademia Lamborghini, tra cui il Factory Driver Leonardo Pulcini e piloti Super Trofeo.

Automobili Lamborghini dà il via all’Esperienza Neve 2023, un evento dedicato ad esaltare i piloti e le doti dinamiche delle proprie supercar sui fondi a bassa aderenza

Grazie alle diverse doti tecniche e dinamiche, si potranno testare le reazioni delle vetture sul ghiaccio e sulla neve. Sarà possibile, inoltre, valutare le differenze tra trazione posteriore o quattro ruote motrici e come cambia lo stile di guida sulla pista ghiacciata.

Il programma di Automobili Lamborghini, presente a Livigno per l’ottavo anno consecutivo, è pensato per fare pratica di guida sui fondi a bassa aderenza. In questo modo, i partecipanti potranno migliorare il proprio potenziale alla guida delle diverse supercar e godersi un’esperienza unica e divertente, sempre nel pieno rispetto della sicurezza.

All’edizione 2023 di Esperienza Neve, gli utenti avranno modo di provare per la prima volta sia la Huracán Tecnica e la nuova Urus Performante al debutto a questo evento. La Huracán EVO, invece, è una veterana dell’evento ma non per questo meno impegnativa da guidare sul ghiaccio. Oltre il divertimento in pista, gli ospiti potranno godersi un esclusivo soggiorno negli hotel e nei ristoranti più rinomati del comprensorio sciistico.