Sono passati sessant’anni dalla fondazione di Automobili Lamborghini. L’azienda venne creata il 6 maggio del 1963 e nello stesso periodo furono avviati i lavori di costruzione dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese.

Il sogno di Ferruccio Lamborghini era quello di creare le proprie vetture sportive e competere con grandi brand di riferimento dell’epoca. Dopo sessant’anni, il suo sogno può considerarsi avverato, tanto che il marchio del Toro è riconosciuto universalmente come uno dei simboli chiave della Motor Valley.

La prima macchina da sogno del gruppo è stata certamente la leggendaria Miura, una vettura che di fatto ha portato alla nascita del termine “Supercar”. Le sue forme e la sua meccanica hanno rivoluzionato l’intero settore automobilistico e dopo di lei le macchine ad alte prestazioni non sono più state le stesse.

I punti cardine di Automobili Lamborghini sono sempre stati la tecnologia e le performance ma senza mai dimenticare lo stile unico. Questi valori rappresentano il DNA dell’azienda, tanto che vengono sviluppati ancora oggi.

Nel corso dell’anno si terranno tantissimi eventi volti a celebrare i 60 anni di storia di Automobili Lamborghini anche attraverso i modelli più iconici e speciali

In occasione dei 60 anni di storia, Automobili Lamborghini si sta preparando ad una serie di eventi che coinvolgeranno il brand a livello internazionale. Tutti gli appuntamenti saranno unici, ma accumunati dal desiderio di coinvolgere i clienti e le loro vetture, i Lamborghini Club ufficiali, le dealership ed i fan di tutto il mondo.

A partire dallo scorso 19 gennaio, è aperto al pubblico il rinnovato Museo della casa che sorge negli spazi dello stabilimento originale a Sant’Agata Bolognese. Al suo interno è presente, tra le altre cose, una mostra dal titolo: “The Future Began In 1963”.

Il prossimo 23 febbraio si terrà a Suzuka in Giappone il “Lamborghini Day Japan – 60th anniversary”. Centinaia di appassionati e collezionisti si riuniranno per celebrare il marchio. Il 29 aprile, nel Regno Unito si terrà il “Lamborghini Day UK” con oltre 300 proprietari pronti festeggiare sul circuito di Silverstone.

Per quanto riguarda l’Italia, l’appuntamento è fissato con il tour “60° Anniversario Giro” che terminerà il 28 maggio. In Piazza Maggiore a Bologna si terrà il “Concorso In Piazza”, un concorso d’eleganza aperto al pubblico per mostrare le Lamborghini dei collezionisti provenienti da tutto il mondo.

In estate si terrà in America il “60th Anniversary Giro” mentre a settembre è previsto, per il nono anno consecutivo, il “Giro China” dedicato all’esplorazione del continente asiatico. Tornando in Italia, a settembre si terrà il “60th anniversary Polo Storico Tour” riservato alle auto d’epoca Lamborghini selezionate dal Polo Storico del brand.

Per gli amanti dell’adrenalina è previsto anche il “Lamborghini Festival”, un evento che si terrà al circuito di Vallelunga a Roma e permetterà agli appassionati di scoprire le vetture track-oriented. Infine, a novembre si terranno le “Grand Finals” del “Super Trofeo Lamborghini”, il campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2.