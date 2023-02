iMessage potrebbe diventare ancora più interessante grazie a una nuova funzionalità brevettata da Apple. Il documento descrive un nuovo modo di leggere i messaggi in arrivo che mira a rendere l’esperienza utente ancora più coinvolgente. I destinatari, infatti, ricevono la possibilità di leggere il messaggio con la voce del mittente creando delle vere e proprie note audio.

iMessage legge i messaggi con la tua voce: la funzionalità appare in brevetto!

Il documento depositato da Apple descrive la nuova funzionalità che permetterà agli utenti di iMessage di inviare dei messaggi da leggere con la loro voce. Al momento Siri è in grado di leggere e dettare un messaggio ricevuto ogni qualvolta le è richiesto. Presto la piattaforma permetterà di registrare file audio da allegare al messaggio di testo così da offrire agli utenti che riceveranno la comunicazione anche la possibilità di riprodurre l’audio.

Apple espone i dettagli della funzionalità nel brevetto registrato, affermando che:

“In risposta alla ricezione di un messaggio da un contatto di nome “John”, un utente potrebbe desiderare di ascoltare il messaggio nella voce di John, il che migliora l’esperienza dell’utente aumentando l’efficienza del dispositivo eliminando la necessità per l’utente di leggere il messaggio ricevuto.[…]. In alcuni esempi, viene ricevuto un messaggio da un rispettivo utente di un secondo dispositivo elettronico. In risposta alla ricezione del messaggio, viene ricevuto un modello vocale del rispettivo utente. In base al modello vocale, viene fornita un’uscita audio corrispondente al messaggio ricevuto.”

Ad oggi l’introduzione della funzionalità su iMessage non è ancora certa. Come sempre i brevetti potrebbero essere accantonati o del tutto rimossi dall’azienda ma in questo caso l’idea di rinnovare iMessage potrebbe dimostrarsi interessante per la stessa Apple.