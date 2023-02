TIM distrugge Vodafone oggi, le Wonder Five e Six con 100GB in 5G costano poco

Il mese di febbraio si sta dimostrando molto probabilmente come quello più adatto per cambiare gestore viste le offerte sul web. Le proposte da parte dei classici provider stanno arrivando a volontà, con tantissimi prezzi che si sono dimostrati molto più bassi rispetto al passato. Il tutto chiaramente in merito ad alcune promozioni ben specifiche, le quali per offrire i contenuti di cui si parla oggi, un tempo richiedevano magari anche 3 o 4 euro in più ogni mese.

Il discorso adesso risulta ben diverso rispetto a qualche anno fa, siccome gli utenti prima erano soliti scegliere le aziende più blasonate. Adesso sembra non esserci più questa sorta di esigenza da parte del pubblico, siccome ormai si mira ad avere quanti più contenuti possibili. La qualità della rete è passata in secondo piano, tranne in alcuni casi ben specifici dove solo un gestore è in grado di fornire copertura in determinate zone. TIM su questo è maestra.

TIM lancia le sue Wonder: ecco le promo da 100GB in 5G

Dopo aver visto come siano cresciuti i gestori virtuali nell’ultimo periodo, non si può fare a meno di notare il cambiamento di alcuni provider. Quelli più importanti dal punto di vista del nome e soprattutto della diffusione nel continente europeo oltre che nello spazio italiano, stanno dando grande prova di forza con le loro nuove offerte. L’obiettivo è quello di far capire alle realtà più piccole che solo alcune possono comandare, come è sempre stato. Molto probabilmente non sarà così, visto il grande scudo difensivo messo su dal realtà virtuali, le quali con prezzi molto bassi offro tanti contenuti.

Ci sono due offerte, le quali includono al loro interno minuti senza limiti e 1000 messaggi verso tutti. La prima arriva a 70 giga, mentre la seconda a 100 giga. Ricordiamo che la velocità e quella del 5G di TIM. I prezzi sono rispettivamente 7,90 € al mese il 9,90 € al mese.