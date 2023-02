Spotify, la guida breve e concisa sull'app musicale per gli inesperti

Spotify è un servizio di musica in streaming che mette a disposizione degli utenti una vasta collezione di brani da ascoltare su computer, tablet e dispositivi mobili. Il suo utilizzo richiede la creazione di un account gratuito che sostiene il servizio con supporto pubblicitario. Ovviamente, per sfruttare tutte le funzionalità del servizio, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile Premium al prezzo di 9,99€ che offre funzionalità come la rimozione delle pubblicità, aumento della qualità audio, salvataggio in modalità offline e ascolto senza limiti di brani. Per gli altri dettagli continuate a leggere.

Spotify: come è strutturata?

Se siete alle prime armi, questa breve guida vi aiuterà a muovervi tra i brani con facilità. La piattaforma offre l’abbonamento Spotify Family con uno sconto del 50% per ogni account aggiuntivo fino a un massimo di 5 account. Dopo aver scaricato e installato l’app sul proprio computer, è necessario effettuare il log in per accedere alla schermata principale, la quale presenta un menu di navigazione a sinistra, una sidebar a destra con i feed dei contatti seguiti e uno spazio centrale dedicato al menu scelto. La barra laterale di sinistra è divisa in tre sezioni: Principale, La tua musica e Playlist.

La prima è composta da diverse sottosezioni come Home, Attualità, Genere, Novità e così via, che offrono raccomandazioni basate sui brani ascoltati dall’utente, brani popolari, tendenze musicali e molto altro. La sezione Home è divisa a sua volta nella sezione Radio, che consente di creare una radio personalizzata basata su un brano o un artista specifico.

Per cercare un brano specifico, è sufficiente utilizzare la barra di ricerca situata in alto. Una volta trovata la canzone, è possibile ascoltarla, salvarla nella sezione La tua musica o aggiungerla a una playlist. Inoltre, si possono seguire artisti, amici e playlist per ricevere suggerimenti personalizzati e tenere traccia dei loro ultimi lavori.