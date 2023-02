Sicuramente tutti ricorderete il down della casella di posta Libero e Virgilio registrato nel mese di gennaio 2023. Per qualche giorno gli utenti iscritti a una delle due caselle non hanno potuto leggere la propria posta.

Italiaonline è più volte intervenuta per scusarsi dell’accaduto aggiornando costantemente la propria clientela sullo stato di ripristino del servizio. Pochi giorni fa la compagnia ha lanciato un messaggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Più spazio gratuito per i clienti Libero e Virgilio

La internet company solo qualche giorno fa scriveva che le persone coinvolte sarebbero state risarcite con modalità diverse a seconda dei servizi sottoscritti: “le tipologie di ristoro saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso messaggi recapitati alle caselle e-mail di tutti i nostri utenti“. E ora i messaggi stanno iniziando effettivamente ad essere ricevuti.

Ecco un esempio di messaggio ricevuto da un cliente Libero: “Ci sono anche buone notizie. La prima è che ci leggi. La seconda è che oltre alle scuse ti regaliamo il 20% di spazio in più sulla tua mail, per sempre. La terza è che l’attivazione dell’omaggio è automatica. Grazie per la pazienza“.

Rinnovando le proprie scuse e con un pizzico di auto-ironia, Libero Mail e Virgilio Mail comunicano che ai propri clienti verrà offerto il 20% di spazio in più sulla casella mail: l’incremento avverrà in modo del tutto automatico per gli utenti free e resterà attivo per sempre. Le pagine di aiuto di Libero e Virgilio confermano l’avvio dei ristori e avvisano gli utenti di non cliccare su eventuali SMS ricevuti in cui si chiede di dare conferma della riattivazione della casella di posta, si tratta di phishing.