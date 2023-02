Come funzionano le auto elettriche?

Le auto elettriche funzionano grazie all’energia immagazzinata in una batteria al litio che alimenta un motore elettrico, che a sua volta aziona le ruote. Questo sistema elimina la necessità di un motore a combustione interna, che utilizza benzina o diesel per creare energia, rendendo l’auto più pulita ed efficiente. Il funzionamento di un’auto elettrica inizia con la ricarica della batteria. Ci sono diverse opzioni per ricaricare un’auto elettrica, tra cui la ricarica a casa tramite una presa domestica, la ricarica rapida in una stazione di ricarica pubblica o la ricarica wireless tramite un sistema di ricarica senza fili. Una volta che la batteria è sufficientemente carica, il conducente può mettere in moto l’auto elettrica semplicemente premendo un pulsante. Il motore elettrico trasmette la potenza alle ruote tramite una trasmissione riduttore-frizione, rendendo la guida silenziosa e fluida. Le auto elettriche possono essere anche equipaggiate con una serie di funzioni avanzate come il freno rigenerativo, che recupera l’energia cinetica durante la frenata e la immagazzina nella batteria, migliorando l’autonomia. Inoltre, le auto elettriche hanno anche un’aerodinamicità ottimizzata e peso ridotto, che contribuiscono a una maggiore efficienza energetica e a una guida più fluida. In sintesi, le auto elettriche funzionano utilizzando una batteria al litio per alimentare un motore elettrico che aziona le ruote. Questo sistema rende l’auto pulita, silenziosa e efficiente, offrendo un’esperienza di guida fluida e confortevole. Renault Kangoo è diventato elettrico, fino a 285 km di autonomia

Il cuore della Renault Kangoo E-Tech Electric è la sua batteria agli ioni di litio da 45 kWh che promette un’autonomia di 285 km secondo lo standard WLTP. Il motore elettrico ha una potenza di 90 kW/120 CV e una coppia di 245 Nm che è disponibile immediatamente non appena si schiaccia il pedale dell’acceleratore. Per coloro che desiderano risparmiare energia, c’è anche una modalità Eco che limita la potenza a 56 kW e la velocità massima a 110 km/h. La Renault Kangoo E-Tech Electric è dotata di un climatizzatore bizona automatico con pompa di calore, che ottimizza l’autonomia in ogni stagione.