Queste prime settimane del nuovo anno hanno visto una leggera flessione per quanto riguarda le vendite di auto elettriche in Italia. In particolare, durante il mese di gennaio sono state registrate 3342 nuove immatricolazioni. Si tratta di un dato quindi leggermente inferiore rispetto a quello registrato a gennaio dello scorso anno, durante il quale erano state registrate 3658 nuove immatricolazioni. Per quanto riguarda le auto con tecnologia Plug-in e le ibride, invece, è stato registrato un notevole aumento. Si tratta infatti di 6136 e 47689 nuove immatricolazioni rispettivamente per le Plug-in e per le ibride a gennaio 2023. Un dato importante, dato che lo scorso gennaio 2022 erano state registrate rispettivamente 5568 e 37937 nuove immatricolazioni.

Auto elettriche, ibride e Plug-in, ecco le più vendute a gennaio 2023

Parlando invece di auto elettriche più vendute a gennaio, troviamo ancora una volta al primo posto della classifica delle elettriche la Fiat 500 con 540 nuove immatricolazioni. La seguono poi al secondo e al terzo posto la Smart EQ ForTwo e la Renault Twingo E-Tech Electric rispettivamente con 369 e 212 nuove immatricolazioni. Per quanto riguarda la classifica delle Plug-in più vendute in Italia, troviamo al primo e al terzo posto due veicoli Jeep, ovvero Jeep Compass e Jeep Renegade con 749 e 506 nuove immatricolazioni. Al secondo posto si è invece piazzata Ford Kuga con un totale di 596 nuove immatricolazioni.

Parlando invece della classifica di auto ibride più vendute, troviamo al primo posto la Fiat Panda con ben 9852 nuove immatricolazioni. Al secondo posto si è invece piazzata la Lancia Ypsilon con 3144 immatricolazioni, mentre al terzo posto troviamo la Toyota Yaris Cross con un totale di 2914 immatricolazioni.