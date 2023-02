Apparentemente gli smartphone Android hanno a che fare con un fastidioso bug che sembra causare frequenti arresti anomali delle app. Secondo un post di Reddit, il problema sembra interessare principalmente alcuni dei migliori telefoni Samsung come il Samsung Galaxy S21. Il problema sembra essere correlato a Android System WebView, che viene preinstallato sui telefoni ed è ciò che le app utilizzano per visualizzare contenuti web come i browser in-app.

Secondo un portavoce di Google (tramite 9to5Google), la società sta lavorando per risolvere il problema: “Siamo a conoscenza di un problema con WebView che causa l’arresto anomalo di alcune app su Android. Attualmente è in corso una correzione.”

Nel frattempo, chiunque riscontri il problema è incoraggiato a disinstallare gli aggiornamenti di Android System WebView. Puoi farlo cercandolo nel Play Store e selezionando “disinstalla”, che dovrebbe risolvere il problema. Se tale opzione non è disponibile per qualche motivo, puoi eseguire la stessa azione nelle impostazioni del dispositivo.

Ecco cosa puoi fare per risolvere

Se utilizzi uno smartphone Samsung Galaxy, vai su Impostazioni> App> Android System WebView, quindi fai clic sul menu a tre punti nella parte superiore della pagina e seleziona Disinstalla aggiornamenti, conferma e riavvia il dispositivo. Il processo è più o meno lo stesso su qualsiasi altro smartphone Android. Se non riesci a trovare Android System Webview al primo tentativo, assicurati di visualizzare “tutte le app” e dovrebbe apparire.

Va notato che stai solo disinstallando gli aggiornamenti e non dovresti disabilitare Android System WebView, in quanto ciò potrebbe causare problemi ad altre app. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario disinstallare gli aggiornamenti del browser Chrome sul tuo dispositivo poiché le app vengono aggiornate insieme, ma questo potrebbe valere solo per i dispositivi precedenti ad Android 10.

Un nuovo aggiornamento di Android System Webview è stato rilasciato al Play Store, che dovrebbe portarlo alla versione 89.0.4389.105 e dovrebbe risolvere il problema.