Queste app sono un grosso problema per chi ha un dispositivo Android. Ma quanta attenzione presti davvero al tuo telefono quando scarichi e installi una nuova app? In un batter d’occhio, puoi iniziare a perdere denaro a causa di false app come queste.

Se ti stai chiedendo quali app specifiche dovresti cercare, non sei certo il solo. Dopotutto, questo è un problema molto serio che può costarti denaro se sul tuo smartphone sono installate app pericolose. Ecco alcune delle app Android truffa che le persone hanno installato sui loro telefoni:

Ultima Tastiera 3D Pro

Mixer Video Editor Pro

FX Animate Editor Pro

Carica di animazione della batteria 2021

Sfondi dinamici HD e 4K

Sfondo della tastiera RGB Neon HD

AppLock X GRATIS

Telecamera NewVision

Ultra fotocamera HD

Sblocco password Wi-Fi

Wi-Fi in giro: tutti i Wi-Fi e gli hotspot sbloccati

Schermata di chiamata colorata e flash del telefono

Promemoria per bevitori d’acqua

GT Sport Corse in linea

Caratteri magici e tastiera 2021

Traduttore di foto e voce per tutte le lingue Al

Città del crimine: vendetta

Reface Ultra

Proiettore Editor video HD/AR

Animatore di foto dal vivo

Capolavoro di Ludo online

Mobile Scanner Pro: app scanner PDF, scansione su PDF

Magic Mix Cut – Super editor video

Futuro Scanner GRATIS 2021

Downloader video professionale 2021

AmazeTraduci

Maestri di calcio 2021

Nuovo editor di forme del corpo

Chiama la registrazione vocale 2.0

Blocco annunci Pro Tuber per video

Fitness Ultimate 2021

Sfondo XYZ Pro

Ecco cosa puoi fare

Dovresti controllare l’elenco completo per assicurarti di non averne nessuna sul tuo telefono. Se ne trovi una, eliminala immediatamente.

Inutile dire che le app si faranno sempre strada nel Play Store. Le misure di protezione di Google non sono sicure come l’App Store su iOS, nonostante anche lui a volte dia problemi. Tuttavia, si affrontano situazioni come questa abbastanza regolarmente nel Play Store, quindi gli utenti Android devono essere cauti. Più di recente, gli esperti di sicurezza hanno ritrovato sei pericolose app Android contraffatte.