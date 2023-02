Samsung, un nuovo Galaxy Pop Up Store per la serie Galaxy S23

Hanno fatto scalpore i nuovi dispositivi che Samsung ha presentato lo scorso 1 febbraio, ovvero la nuova line-up Galaxy S23. I tre dispositivi che con ampia probabilità andranno a mettere sotto l’intera fascia dei top di gamma del mercato smartphone, hanno visto diverse novità arrivare nel loro comparto hardware, in modo da essere ancora più potenti. Ci sono diverse attività che Samsung sta gestendo intorno a questi nuovi flagship, come ad esempio l’apertura a Milano di un nuovo ed esclusivo Galaxy Pop Up Store.

Questo nuovo Pop Up Store sorge presso lo Shopping Mall “Il Centro” di Arese, dove sarà possibile scoprire i tanti segreti della nuova serie di Samsung, Galaxy S23. Fino al prossimo 19 marzo i consumatori avranno quindi modo di vivere attività esclusive e molto coinvolgenti, esplorando così le diverse caratteristiche che rivoluzionano le regole dell’esperienza mobile.

In una location immersiva sarà quindi possibile sperimentare anche le rivoluzionarie funzioni della nuova fotocamera dei Galaxy, ma anche sfidarsi in sessioni di gaming con i membri del team Samsung Morning Stars e poter personalizzare lo stile dei propri dispositivi non solo grazie a stickers ed accessori, ma anche grazie alla One UI per rendere unica l’esperienza Galaxy.

In più, gli utenti potranno prendere parte alle masterclass dedicate alla fotografia ma anche alla creazione di contenuti studiate proprio per stimolare la creatività e coinvolgere i consumatori in alcune attività speciali.

Per i prossimi appuntamenti da non perdere al Galaxy POP UP STORE Samsung, ecco un elenco: