Che cos’è ChatGPT? è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, basato sul modello di linguaggio GPT (Generative Pretrained Transformer). Utilizza tecniche di deep learning per generare risposte simili a quelle umane agli input di testo in modo colloquiale.

Nelle aule, gli studenti hanno utilizzato ChatGPT per generare interi saggi, mentre gli hacker hanno iniziato a testarlo per scrivere codice dannoso. OpenAI è stata co-fondata nel 2015 da Elon Musk e Sam Altman ed è sostenuta da noti investitori, in particolare Microsoft.

Esempi precedenti includono Dall-E, un programma text-to-image di OpenAI che ha attirato l’attenzione di persone affascinate dalla sua capacità di creare immagini realistiche, spesso assurde, che corrispondano alle descrizioni testuali delle persone.

Lensa, un’app basata sul progetto di intelligenza artificiale open source Stable Diffusion, è stata utilizzata per trasformare i selfie in illustri autoritratti ispirati a qualsiasi cosa, dalla fantascienza agli anime.

Nel caso di ChatGPT, il servizio è uno strumento basato su testo in grado di produrre risposte simili a quelle umane alle richieste degli utenti, dalla poesia nello stile di William Shakespeare ai consigli su cosa fare per la festa di compleanno di un bambino.

Cosa lo rende diverso

ChatGPT è alimentato da un modello di linguaggio di grandi dimensioni, o LLM, il che significa che è programmato per comprendere il linguaggio umano e generare risposte basate su grandi mole di dati.

LLM di ChatGPT si chiama GPT-3.5. È un aggiornamento del modello linguistico GPT-3 di OpenAI.

Con ben 175 miliardi di parametri, GPT-3 è uno dei più grandi e potenti modelli di intelligenza artificiale per l’elaborazione del linguaggio fino ad oggi.

Ciò che rende ChatGPT così impressionante è la sua capacità di produrre risposte simili a quelle umane, grazie in gran parte alla grande quantità di dati su cui è addestrato.

“La cosa eccitante è che le risposte sono sempre più simili a quelle umane, quindi quello che stai vedendo sono cose che non pensavamo che i computer potessero fare prima“, ha detto a CNBC Jeffrey Wong, chief innovation officer globale presso la società di servizi professionali EY.

Un’altra cosa che differenzia ChatGPT è la sua capacità di registrare il contesto dai messaggi precedenti degli utenti in un thread e utilizzarlo per formare risposte più avanti nella conversazione.