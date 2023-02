Smartwatch con CARDIOFREQUENZIMETRO, spO2 e molto altro a 26 euro

Dopo aver visto tante offerte arrivare su Amazon durante gli ultimi giorni in merito agli smartphone, alle Smart TV i computer, c’è anche qualcosa di più leggero. Questa volta tutti coloro che volevano provare un dispositivo indossabile, potranno farlo liberamente con uno smartwatch a pochi euro.

Uno smartwatch di ottimo livello a soli 26,99 euro: ecco quali sono alcune delle caratteristiche migliori

Avreste mai pensato di trovare uno smartwatch ad un prezzo così basso? Ecco una variante che prevede uno schermo da 1,69″ di ampiezza che non solo vede il 20% di sconto, ma anche un coupon aggiuntivo di 10 €. Questo significa che il prezzo arriva a 26,99 €, costo davvero irrisorio per un dispositivo del genere.

Questo è in grado di contare i passi, di monitorare le attività sportive, di ricevere le notifiche ma soprattutto di monitorare il battito cardiaco e l’ossigeno nel sangue. La batteria inoltre è di lunga durata. Per poter portare a casa il dispositivo dovrete solamente aggiungerlo al carrello per completare l’acquisto. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia ma anche 30 giorni per effettuare un reso qualora si dovesse cambiare idea.