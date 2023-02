La demo di Bike Mechanic Simulator 2023 è disponibile gratuitamente su Steam dal 6 febbraio 2023. Il nuovo titolo simulativo e altamente realistico permette ai giocatori di diventare un meccanico di biciclette e specializzarsi in questo settore.

Il debutto della versione completa di Bike Mechanic Simulator 2023 per PC è prevista per la seconda metà di quest’anno. In seguito, il titolo arriverà anche per le console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

A curare lo sviluppo del gioco ci hanno pensato i ragazzi dello studio polacco Punch Punk, conosciuti per Apocalipsis: Harry at the End of the World e This is the Zodiac Speaking. La pubblicazione, invece, è affidata a Manager Games S.A., una filiale del gruppo Ultimate Games.

Bike Mechanic Simulator 2023 permette di scoprire la vita da meccanico di biciclette con una simulazione assolutamente realistica e coinvolgente

Giocando alla demo gratuita, gli utenti potranno sistemare tre diverse biciclette per familiarizzare con le procedure del gameplay. Una volta terminato con i compiti principali è possibile svolgere vari lavori casuali.

Trattandosi di una simulazione realistica, con Bike Mechanic Simulator 2023 è possibile imparare i segreti dei meccanici di biciclette. Sarà possibile effettuare riparazioni, manutenzione e assemblaggio di vari modelli sempre più sofisticati e complicati. Sarà fondamentale anche espandere il laboratorio per poter sfruttare nuove tecnologie e metodologie di lavoro.

Come dichiarato da Tomasz Sobiecki, CEO di Manager Games S.A.: “Mentre la demo è attualmente disponibile, siamo entusiasti di ascoltare i pareri dei giocatori, che sono una fonte preziosa per ulteriore sviluppo del gioco. La versione completa del gioco sarà ricca di più contenuti e ogni elemento sarà analizzato e migliorato. Il nostro obiettivo principale è che il gioco sia non solo un simulatore realistico, ma anche un’ottima forma di intrattenimento e di relax.“