Il team di The Sandbox ha annunciato l’avvio di una partnership con ZeptoLab. Il principale mondo virtuale di gioco potrà contare sulle esperienze di intrattenimento dei creatori di Cut the Rope, C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars, King of Thieves e Bullet Echo.

La collaborazione permetterà a tutta la community di divertirtisi nel metaverso attraverso esperienze uniche e oggetti digitali da collezione basati sul concetto di proprietà digitale.

La nuova LAND creata da ZeptoLab permetterà ai giocatori di gestire l’Om Nom Cafè nella città di Nomville. Gli utenti dovranno impegnarsi a servire i clienti del nuovo locale migliorando le proprie abilità e garantendo la soddisfazione di tutti. Il titolo può essere configurato come uno stimolante gioco di gestione arcade e sarà basato sul celebre Cut the Rope, il titolo sviluppato da Zeptolab che vanta miliardi di download al mondo.

Il metaverso diventa sempre più divertente grazie alla partnership tra The Sandbox e ZeptoLab, i creatori del simpaticissimo Cut the Rope

Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza, ZeptoLab e The Sandbox svilupperanno accessori e attrezzature uniche per personalizzare i propri avatar. Si tratterà di oggetti collezionabili digitali che saranno ispirati ai Nommies di Cut the Rope 2 e agli Antenati di Cut the Rope: Time Travel.

Come affermato da Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ZeptoLab in The Sandbox. Non vedo l’ora di vedere tutte le creazioni che la comunità di Cut the Rope costruirà nel metaverso utilizzando oggetti digitali collezionabili che possono davvero possedere”.

ricordiamo che The Sandbox è un mondo digitale in continua evoluzione basato sul concetto di metaverso. Lo spazio digitale si evolve e si adatta, anche grazie alle oltre 400 partnership già esistenti tra cui spiccano i nomi di Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties. Con l’arrivo di ZeptoLab il mondo di gioco è ancora più vasto per offrire ai giocatori esattamente quello che cercano.