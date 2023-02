Michael Bennet, senatore democratico del Colorado, ha inviato una lettera ad Apple e Google esortandoli a vietare l’utilizzo di TikTok negli Stati Uniti con lo scopo di salvaguardare la sicurezza dei dati degli utenti. Le due società non si sono ancora espresse ma presto potrebbero essere costrette a reagire inserendosi all’interno di un dibattito alimentato ormai da parecchi anni.

TikTok viola la privacy degli utenti? Un senatore esorta Apple e Google a vietare l’app!

La lettera di Bennet, indirizzata a Tim Cook, CEO di Apple, e Sundar Pichai, CEO di Google, contiene affermazioni secondo le quali il governo cinese sarebbe costantemente in possesso dei dati dei cittadini statunitensi iscritti a TikTok. Si legge, infatti:

“La vasta influenza di TikTok e la raccolta aggressiva di dati rappresentano una minaccia specifica per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a causa degli obblighi della società madre ai sensi della legge cinese. […] Date queste serie e crescenti preoccupazioni, vi chiedo di rimuovere immediatamente TikTok dai rispettivi app store.“

Bennet richiede, quindi, l’intervento diretto dei due colossi, i quali potrebbero dover rispondere alla richiesta prendendo una posizione decisiva.

Negli ultimi tempi sono aumentate in maniera considerevole le notizie per le quali TikTok avrebbe permesso in più occasioni al governo cinese di ottenere dati di cittadini americani. La piattaforma, nonostante le varie accuse, ha sempre difeso la sua trasparenza ricordando inoltre che, il 23 marzo, durante l’udienza già fissata, renderà note le nuove strategie tramite le quali mira a intensificare la privacy e la sicurezza di tutti gli iscritti.