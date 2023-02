Solo un paio di giorni fa il colosso sud coreano Samsung ha presentato al mondo i nuovi top di gamma, parliamo ovviamente dei Galaxy S23. L’operatore Vodafone Italia li proporrà a rate con diverse offerte.

I nuovi smartphone top di gamma di Samsung sono già disponibili in preordine, mentre saranno effettivamente acquistabili a partire dal 17 Febbraio 2023. Andiamo a scoprire a che prezzi li venderà l’operatore rosso.

Vodafone: in arrivo Samsung Galaxy S23 a rate

Cominciando con il modello base, nei negozi Vodafone il nuovo Samsung Galaxy S23 sarà disponibile a partire da 25.99 euro al mese con un anticipo, che non varia a seconda dell’offerta scelta, di 99.99 euro. Con l’offerta Infinito Black Edition, Infinito o Family Plan lo smartphone avrà un costo di 25.99 euro al mese. Con le offerte 100 GB Red Max, 50 GB Red Pro, Junior, Under 25 o C’All costerà 26.99 euro al mese ed infine con le Family Plus New, Vodafone Special o altre offerte ricaricabili standard avrà un costo di 27.99 euro al mese. Il modello da 256 GB costerà rispettivamente 1 euro in più al mese.

Passando alla variante Plus, anche in questo caso l’anticipo è di 99.99 euro per qualsiasi offerta scelta. Con la Infinito Black Edition, Infinito o Family Plan si parte da 35.99 euro al mese, arrivando a 36.99 euro con le offerte 100 GB Red Max, 50 GB Red Pro, Junior, Under 25 o C’All ed infine 37.99 euro al mese con le offerte Family Plus New, Vodafone Special o altre offerte ricaricabili standard. Per la variante da 512 GB ci vorranno 4 euro in più al mese in base all’offerta scelta.

Il modello Ultra è sicuramente quello più costoso e si parte da 37.99 euro al mese per le offerte Infinito Black Edition, Infinito o Family Plan. Con 100 GB Red Max, 50 GB Red Pro, Junior, Under 25 o C’All si arriva a 38.99 euro al mese ed infine con le Family Plus New, Vodafone Special o altre offerte ricaricabili standard si termina a 39.99 euro al mese. La versione da 512 GB verrà proposta a 7 euro in più rispetto alla standard.