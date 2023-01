La maggior parte dei notebook in commercio è dotata di una webcam integrata, utilissime per le videoconferenze o le videochiamate, molto spesso però di qualità inferiore alle aspettative, poiché non sembra essere in grado di raggiungere il FullHD (1080p), diminuendo di molto la qualità della risoluzione. Per questo motivo potrebbe tornare utile ricorrere all’acquisto di un prodotto aggiuntivo, un modello da collocare fisicamente nella parte alta, riuscendo comunque a spendere veramente pochissimo.

Tutti i migliori sconti disponibili su Amazon sono ogni giorno elencati gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare le offerte con i coupon gratis, disponibili in esclusiva assoluta per i soli iscritti. Non perdetevi nemmeno uno sconto, collegandovi subito qui.

Webcam 1080p, ecco la promozione da non perdere

Il modello attualmente in offerta è di marca Creative, più precisamente parliamo di Creative Live! Cam, un dispositivo di piccole dimensioni, realizzato quasi interamente in plastica, e dotato di una comoda pinza da agganciare alla parte alta del notebook o del monitor PC, per il corretto e facilitato posizionamento. La privacy non è un problema, considerando gli standard odierni, infatti, il produttore ha pensato di integrare un comodo tappo in gomma da posizionare fisicamente sul sensore, oscurandolo completamente.

Quest’ultimo è da 2 megapixel, con risoluzione 1080p (FullHD) e apertura F2.4-4, sul corpo del dispositivo trovano posto due microfoni per una voce di alta qualità, ma anche la riduzione del rumore ambientale, per isolare alla perfezione quest’ultima da ciò che circonda il soggetto. Il prezzo attuale è decisamente scontato, infatti è possibile spendere solamente 25,99 euro per l’acquisto, considerando un listino di 47,99 euro, a cui aggiungere uno sconto base del 38% ed un extra-sconto del 5% (da applicare direttamente in pagina). A QUESTO LINK potete completare l’ordine.