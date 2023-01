La scomparsa di Ken Block ha creato un vuoto incolmabile in tutti gli appassionati di motorsport. Il pilota era il simbolo della passione per i motori e la esprimeva attraverso le fantastiche evoluzioni, i drift estremi e le ruote fumanti.

Per rendere immortale il suo ricordo è in arrivo la Serie 18 del Forza Horizon 5 Festival Playlist. Gli sviluppatori inseriranno all’interno del gioco tantissimi contenuti dedicati a Ken Block tra cui vetture, livree e molto altro ancora.

A partire da marzo, i giocatori di Forza Horizon 5 potranno rendere omaggio al pilota scomparso attraverso il badge “#43” che rappresenta il numero di gara di Ken Block. Non mancheranno tanti riconoscimenti a tema tra cui anche il messaggio per Forza Link “Go Fast Risk Every Thang“.

Gli sviluppatori di Forza Horizon 5 hanno scelto di celerare Ken Block nel prossimo grande aggiornamento per ricordare una figura chiave del motorsport moderno

Tuttavia, le aggiunte più interessanti riguardano i veicoli. A tutti i giocatori verrà regalata la Ford Mustang 1965 personalizzata Hoonigan e chiamata “Hoonicorn”. Insieme a questa vettura, i giocatori otterranno anche la tuta e il casco personalizzati di Ken Block.

Inoltre, completando il Campionato Stagionale, la vettura premio sarà la Ford Focus RS Gymkhana 9 RX 2016 Hoonigan. L’iniziativa voluta dal team di Playground Games è stata accolta positivamente dalla community di Forza Horizon 5. Inoltre, il team sta lavorando alla creazione di un video tributo che sarà composto da clip e video realizzati dalla community. Il video sarà trasmesso durante includere nella prossima trasmissione mensile di Forza.

Nel frattempo, i giocatori potranno divertirsi con la Serie 17 in arrivo il prossimo 26 gennaio. Il tema sarà incentrato sulle auto giapponesi e vedrà il debutto in-game della Nissan Z 2023.