In occasione delle festività legate al Calendario Lunare Cinese, Rockstar Games ha aggiornato GTA Online con tanti contenuti inediti. I giocatori potranno dedicarsi a nuove attività, fare soldi in maniera alternativa e divertirsi in modi tutti da scoprire.

Una delle feature più attese e richieste dalla Community è quella legata al servizio Taxi. I giocatori potranno acquistare una delle vetture della compagnia locale di Taxi direttamente dal Warstock Cache & Carry e potranno portare i clienti a destinazione. Per avviare le missioni, bisognerà richiedere la consegna del Veicolo Pegasus dal menù di interazione, salire a bordo e attivare il tutto.

Gli utenti che non volessero acquistare il veicolo, potranno recarsi presso la sede della Downtown Cab Co. per usufruire delle vetture aziendali. Completando 10 lavori di fila, sarà possibile sbloccare un prezzo scontato per l’acquisto di un nuovo Taxi.

Inoltre, i giocatori più esperti potranno sbloccare una versione alternativa del taxi. I veterani dell’Arena War che hanno raggiunto il livello 25 potranno utilizzare una versione rossa speciale per scarrozzare i clienti in giro per Los Santos.