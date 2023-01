Addio alla paura dei VIRUS, lo sterilizzatore Xiaomi è su Amazon a 7 euro

Il virus ci ha abituato a vivere forse diversamente, magari lavando molto più spesso le mani per paura di contrarlo. Ovviamente sarebbe buona abitudine stare sempre attenti alla pulizia del proprio corpo, ma anche di tutte le cose che si toccano ricorrente mente durante la giornata. Tra queste risulta di principale utilizzo ovviamente il proprio smartphone, con tutti gli accessori che ruotano intorno ad esso. Parliamo quindi anche delle cuffie, magari delle chiavi o del proprio portafogli. Proprio per questo motivo viene fuori oggi una grande offerta da parte del mondo Amazon, la quale riguarda un dispositivo che tutti potrebbero desiderare.

Si tratta di uno sterilizzatore a raggi UV, il quale viene proposto dal celebre colosso Xiaomi. Al suo interno ci entra tranquillamente uno smartphone, il quale è il principale obiettivo di questo tipo di dispositivo. Infatti lo sterilizzatore in questione nasce per gli smartphone, ma potete sterilizzare quello che volete al suo interno, il tutto con un ciclo da 15 minuti. Il prezzo è sbalorditivo: solo 7,67 €. Per completare l’acquisto dovete recarvi su Amazon.

Lo sterilizzatore a raggi ultra violetti disponibile su Amazon grazie al colosso Xiaomi

Il dispositivo si presenta con un design molto minimale. Colorato di bianco e formato da due parti, una l’alloggiamento per ciò che volete sterilizzare e una rappresentata dal coperchio, è molto semplice da utilizzare grazie alle istruzioni.

Ricordiamo che sono disponibili anche 30 giorni di reso qualora decidiate di aver sbagliato acquisto o per qualsiasi tipo di malfunzionamento dovesse presentarsi.