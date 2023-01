Dal 1988, c’è stata un’area dell’Alaska avvolta nel mistero che circonda la scomparsa di oltre 16.000 persone. Questa area di forma triangolare è collegata tramite tre città dell’Alaska, Barrow, Anchorage e Juneau, così come la catena montuosa di Barrow.

Da decenni ormai ci si chiede perché questa zona sia responsabile di così tanti fenomeni insoliti.

Alcuni si riferiscono addirittura al triangolo dell’Alaska come al “Triangolo del diavolo” a causa di tutte le attività a cui le persone hanno assistito nell’area, simili al Triangolo delle Bermuda. Qualsiasi cosa sia, è stata accusata della causa di tutte le sparizioni, anche se fino ad oggi nessuna teoria si è dimostrata corretta.

Ma le sparizioni associate al Triangolo dell’Alaska sono state notate solo dal 1988, la prima preoccupante scomparsa avvenne effettivamente nel 1972.

Un mistero ancora irrisolto

Tra coloro che scompaiono, gli escursionisti sono tra i tanti. Spesso la causa è data dal terreno selvaggio dell’Alaska, dove il tempo può inibire in modo significativo la capacità di una persona di determinare una direzione da un’altra, così come l’altitudine che diventa un problema in alcune località. Tuttavia, gli indiani nativi Tlingit hanno le loro teorie che includono quella del Kushtaka, che si dice sia responsabile della scomparsa di molte anime erranti nelle parti selvagge dell’Alaska. Si dice che questo mostro demoniaco sia responsabile di aver rapito le persone in acqua e sulla terraferma.

Un altro fatto interessante sull’Alaska è che lo stato nel suo insieme vede un numero elevato di casi di persone scomparse. Le statistiche mostrano che lo stato dell’Alaska ha il doppio della media nazionale di casi di persone scomparse rispetto al resto del paese, il che è abbastanza scioccante. Oltre a questo, nel 2007 è stato riferito che l’Alaska State Troopers ha risposto a 42 soccorsi di escursionisti che erano stati segnalati dispersi, oltre a 85 denunce di diportisti scomparsi e altri 100 operatori di macchine da neve.