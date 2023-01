Autobus per cani, si trova in Alaska e rende felici gli animali della cittadina

Il video dell’autobus per cani in Alaska ha fatto il giro del mondo diventando virale in pochissimo tempo. In una piccola città chiamata Skagway, con appena più di 1.200 abitanti e una estensione di 24 chilometri quadrati, i coniugi Thompson hanno creato la “Mo Mountain Mutts“, un servizio di trasporto per cani che porta i nostri amici a quattro zampe in avventure all’aria aperta. Ecco qual è il suo programma.

Autobus per cani: la dolce iniziativa dei coniugi Thompson

Ogni giorno della settimana, la coppia trasporta dai 20 ai 40 cani in un autobus, simile a quello per gli scolari, passando a prenderli direttamente a casa. La scena, registrata e condivisa su TikTok, mostra cani che vengono accompagnati al guinzaglio dai loro proprietari o che aspettano felici l’arrivo dell’autobus. La signora Thompson ha dichiarato che non riesce a credere che questo sia il loro lavoro, ma ne è felicissima.