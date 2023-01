Fragole, è assurdo ma quelli che vedete sul frutto non sono semi

La fragola è una delle bacche più amate al mondo, ma c’è un fatto che molti non sanno: la fragola non è una vera bacca. In botanica, un frutto è una parte delle piante da fiore che si sviluppa dall’ovaio. Nel suo caso, il vero frutto sono gli acheni, ovvero i puntini gialli che si trovano all’esterno. La fragola è infatti considerata un “frutto aggregato”, poiché si sviluppa dalla fusione di diversi ovari separati in un unico fiore.

Fragole: come si forma il frutto?

La polpa rossa è in realtà il tessuto del ricettacolo rigonfio che trattiene il seme che porta il frutto sulla sua superficie. A differenza di altri frutti, quando il fiore della fragola viene impollinato, non è l’ovaio a gonfiarsi, ma lo fa invece il tessuto del ricettacolo, mentre il vero frutto si separa in piccoli acheni. Ironia della sorte, i semi all’esterno non vengono nemmeno utilizzati per far crescere il vegetale.

Questo è dovuto al fatto che la pianta ha sistemi di moltiplicazione non sessuale e utilizza quello che in gergo si chiama “stolone“, ovvero un ramo laterale che spunta da una gemma ed è capace di produrre nuove piantine; dei veri e propri “cloni” che sono a tutti gli effetti una copia dell’originale. È in questo modo che i produttori danno vita alla falsa bacca.

A proposito di fragole, un fungo mortale chiamato Phytophthora fragariae sta distruggendo tantissimi campi in tutto il mondo. Questo si diffonde attraverso il suolo e attacca le radici delle piante, causando la loro morte. I produttori stanno lavorando duramente per trovare un modo per combatterlo e salvare così le loro coltivazioni.