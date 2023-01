A seconda di chi chiedi, la frizione è separata dalla trasmissione dell‘auto. Tuttavia, come vedrai tra poco, non è sempre vero. E anche nelle auto dove si trova, la trasmissione non può fare il suo lavoro senza la frizione. Quindi, sono una specie di due metà dello stesso insieme.

Semantica a parte, le frizioni non si trovano solo nelle auto. I trapani elettrici li usano, ad esempio, così come le motociclette. Praticamente qualsiasi dispositivo con due alberi rotanti ha una frizione E li usano tutti per lo stesso motivo: spostare agevolmente la forza da un luogo all’altro.

La frizione collega fisicamente il volano del motore con gli alberi di ingresso della trasmissione. Quindi, quando il primo gira, anche il secondo gira. E grazie a una serie di ingranaggi interconnessi, fa girare l’albero di uscita della trasmissione, che fa girare l’albero di trasmissione e quindi le ruote.

Tuttavia, a volte vuoi che le tue ruote smettano di girare. È qui che entra in gioco la frizione della tua auto. Non solo collega il motore con il resto della trasmissione, ma consente anche al guidatore di interrompere e ristabilire il collegamento. In questo modo, il motore può far muovere le ruote e girare liberamente al minimo quando stai a folle.

Ma come ci riesce?

Sebbene sia spesso considerata una parte, una tipica frizione per auto è in realtà un assemblaggio di più parti:

Uno o più dischi della frizione, detti anche dischi/dischi di attrito o dischi condotti

Uno spingidisco con diaframma/molla elicoidale

Un cuscinetto di rilascio con una forcella di rilascio

La piastra di copertura si fissa al volano, il che potrebbe spiegare perché alcuni considerano l’ultima parte del gruppo frizione. Indipendentemente da ciò, è ciò che fa girare i dischi della frizione, il vero cuore dell’intero assemblaggio. Il materiale ad alto attrito mantiene il volano e lo spingidisco incollati insieme, che è il modo in cui la potenza passa dal motore alla trasmissione. E quando quel flusso di potenza deve interrompersi, entrano in gioco lo spingidisco e il cuscinetto di rilascio.

In passato, le forcelle di rilascio venivano azionate tramite cavi. Ma mentre alcune motociclette hanno ancora frizioni a cavo, le auto a tre pedali hanno sistemi idraulici. Quando si preme il pedale della frizione, viene inviato il fluido dal cilindro principale della frizione a un pistone/cilindro secondario. Questo spinge la forcella di rilascio, che preme il cuscinetto di rilascio nella molla a diaframma. E la molla allontana i dischi della frizione, disinnestando il volano dalla trasmissione.