Robot ASPIRAPOLVERE a 139 euro con coupon per pulire casa in automatico

Una delle più grandi offerte che poteva capitare di fronte al pubblico appassionato di acquisti online era quella riguardante un robot aspirapolvere. Ovviamente a metterlo in vendita e Amazon sul suo sito ufficiale, scegliendo tra uno dei più acclamati dal pubblico. C’è infatti l’opportunità di portarlo a casa per un prezzo bomba, il quale può beneficiare di un 26% di sconto su quello originale e di un coupon di 30 € in aggiunta. Il prezzo finale del robot in questione è di soli 139,99 €, costo da prendere al volo mettendo nel carrello l’articolo.

Robot aspirapolvere praticamente al 40% grazia una combinazione di sconto e coupon da 30 € su Amazon, ecco i dettagli

L’offerta è di quelle da leccarsi i baffi, visto che è un robot aspirapolvere consente di pulire casa praticamente senza usare neanche un solo dito se non quello utile per programmare l’applicazione da smartphone. Questo robot infatti può essere indirizzato verso ogni angolo della casa grazie all’applicazione ufficiale che consente anche di scegliere dove andare e magari dove evitare.

È in grado di essere silenzioso e di essere controllato tramite Wi-Fi, o magari anche con Alexa. In più ricordiamo che è estremamente utile per aspirare lo sporco dal pavimento soprattutto quando si tratta di peli di animali. Il prezzo è di 139 € dopo lo sconto del 26% e dopo l’applicazione del coupon da 30 € in pagina alla voce “risparmia di più“. Il periodo di garanzia è sempre di due anni come quello di reso di 30 giorni.