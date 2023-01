WhatsApp ha deciso di rinnovare il suo impegno sul fronte della messaggistica istantanea, rilanciando non soltanto la sfida a Telegram, ma anche la competizione con altre piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Questi ultimi servizi, da almeno due anni, sono parte integrante della vita di milioni di utenti, grazie alle loro funzioni per chiamate e videoconferenze online.

WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo

Per competere ad armi pari con tali piattaforme e per attirare una nuova platea di utenti, WhatsApp ha deciso di rinnovare i suoi tool per le chiamate e per le videochiamate. L’obiettivo per gli sviluppatori è quello di garantire al pubblico non soltanto comunicazioni buoni per il contesto informale, ma anche comunicazioni che possano essere redditizie anche in contesti formali.

Già negli scorsi mesi gli utenti hanno avuto modo di testare le novità di WhatsApp per chiamate e videochiamate, con l’estensione del numero massimo di partecipanti ad una conversazione sino a 32 utenti. In questa prima parte del 2023, invece, sono in arrivo ulteriori novità sia su Android che su iPhone.

Ulteriore novità che potranno sperimentare gli utenti della chat è quella del link di invito. Con il link d’invito sarà possibile invitare persone esterne ad un gruppo a partecipare ad una conversazione audio e video. Il link d’invito infatti darà accesso immediato ad una chiamata o ad una videochiamata.

In maniera speculare a quanto accade su ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, inoltre, WhatsApp a breve rilascerà anche un tool per chattare in privato con persone che partecipano ad una chiamata o ad una videochiamata.