Pur essendo ancora molto lontani dal lancio dei prossimi iPhone 15 iniziano a farsi strada le prime ipotesi su quella che potrebbe essere la data scelta da Apple. Come sempre c’è da aspettarsi un evento autunnale principalmente dedicato ad iPhone ed Apple Watch.

Secondo alcune previsioni Apple potrebbe fissare il lancio degli iPhone 15 nel periodo che va dal 4 settembre al 14 settembre. Molto probabilmente il colosso annuncerà i suoi dispositivi martedì 12 settembre!

Apple: il lancio degli iPhone 15 potrebbe avvenire il 12 settembre!

Stando a quanto ipotizzato dalle fonti, Apple potrebbe optare per il 12 settembre come data nella quale rilasciare i prossimi melafonini. Il martedì è il giorno preferito dal colosso per i suoi eventi di presentazione ma il primo martedì del mese di settembre potrebbe non essere ritenuto adeguato poiché successivo al lunedì dedicato al Labor Day.

L’azienda, dunque, potrebbe presentare ufficialmente i suoi dispositivi il secondo martedì del mese di settembre per poi rilasciarli sul mercato nei giorni seguenti.

Ovviamente si tratta soltanto di supposizioni che tengono conto dei piani attuati da Apple negli anni precedenti ma niente è confermato. Gli iPhone 15 sono ancora parecchio lontani dal loro debutto e mancano ancora tante informazioni su quelle che saranno le novità introdotte dal colosso. La più significativa tra quelle trapelate fino a questo momento riguarda il ricorso a una porta USB-C al fine di proporre un dispositivo conforme alle regole stabilite dall’Unione Europea in merito al caricabatterie universale per smartphone.

Nelle settimane che verranno avremo comunque a disposizione un numero sempre maggiore di informazioni!