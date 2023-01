Sicuramente una delle novità più attese per gli appassionati di tecnologia e non, è lo sbarco sui dispositivi Android del servizio Apple TV Plus. In questo modo, anche gli utenti che hanno un sistema operativo Android potranno sfruttare l’apposito abbonamento.

Come si può facilmente intuire, l’applicazione Apple TV è una delle più utilizzate nell’ambito dell’intrattenimento, esattamente al pari di tante altre piattaforme. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple TV Plus sbarca su Android

Fino a questo momento si tratta solo ed esclusivamente di un’indiscrezione, che è stata diffusa da parte del leaker ShrimpApplePro, che ha comunicato, direttamente dal suo profilo social su Twitter, che l’applicazione di Apple TV+ per dispositivi Android è ormai arrivata alla fase di beta testing. Tutto questo vuol dire molto semplicemente che l’operazione in questione potrebbe essere ultimata a breve.

In realtà, è bene mettere in evidenza come pure senza l’applicazione per smartphone con sistema operativo Android, tutti coloro che abbiano sottoscritto un abbonamento ad Apple TV+, senza un device IOS, possa accedere da un device Android tramite un browser web, come ad esempio Firefox piuttosto che Chrome.

Il colosso di Cupertino ha legato tutto il suo successo sia sullo sviluppo di prodotti certamente all’avanguardia e di qualità, ma anche su tanti altri servizi in grado di dialogare in modo perfetto tra loro, senza però avere alcun tipo di connessione con tanti altri prodotti dell’universo tech. Non ci resta che attendere per l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda.