Se stai cercando un app per poter spiare o comunque controllare il dispositivo di un’altra persona, o nel caso di un genitore l’incolumità del proprio figlio/a, ci sono alcune app che puoi usare che funzionano benissimo nel 2023.

mSpy

mSpy ha delle potenti funzionalità che gli permette di avere una panoramica completa dell’attività del dispositivo.

Puoi tenere traccia da remoto (e in modo discreto) di ogni singola conversazione in corso su WhatsApp dell’utente, i file multimediali inviati e ricevuti, chi ha chiamato, quando e la durata della chat, tutto dalla tua elegante dashboard.

Il keylogger registra ogni parola scritta su WhatsApp, tutti i social media e le piattaforme di messaggistica, i messaggi, le ricerche su Google e altro ancora.

Questo ti darà la massima tranquillità dato che saprai in ogni caso con chi stanno interagendo, cosa stanno cercando, dove stanno andando, ecc.

Ma la magia non finisce qui. Il registratore dello schermo ti consente di visualizzare ciò che l’utente sta facendo dal vivo su qualsiasi app, sia su WhatsApp, Facebook o altro.

EyeZy

Come con mSpy, puoi visualizzare tutte le chat di WhatsApp, gli scambi di file multimediali e i registri dettagliati delle chiamate con EyeZy.

Anche con questa app otterrai una panoramica completa del dispositivo, non solo su WhatsApp ma su tutta la linea.

Essendo un’app progettata per il monitoraggio dei genitori, EyeZy ha anche potenti funzionalità che sono ottime le persone impegnate, infatti può inviarti delle notifiche in base a delle parole chiave configurate e può inviarti anche la posizione GPS.

In questo modo puoi impostare parole personalizzate e “zone sicure” per ricevere avvisi se tuo figlio o una persona cara le usa (su WhatsApp o altrove) o si reca in luoghi vietati.

Nel complesso, con EyeZy, avrai le informazioni e le capacità per garantire che nulla di ciò che riguarda passi inosservato, rendendo facile tenere sotto controllo l’attività e la sicurezza di coloro che ami, sia online che offline.

uMobix

uMobix è un potente strumento per il monitoraggio delle attività di WhatsApp ed è anche una delle migliori app spia per Facebook, in quanto ti offre una panoramica completa dell’attività online.

Puoi visualizzare con chi stanno chattando e i media che stanno condividendo e ricevendo su WhatsApp. Inoltre, sarai anche in grado di tenere traccia delle chat di gruppo e dei messaggi eliminati, indipendentemente dal dispositivo.

Questa e le altre funzionalità di uMobix ti consentono di rilevare qualsiasi caso di cyberbullismo o comportamento inappropriato come il sexting, non solo su WhatsApp ma su tutti i principali social media e canali di messaggistica come TikTok e app di appuntamenti.

Ottieni persino funzionalità avanzate come il controllo dell’utilizzo delle app bloccando o limitando l’accesso, oltre a spyware di alto livello come l’attivazione della videocamera e del microfono per ottenere feedback visivi e audio in tempo reale sull’ambiente circostante il dispositivo.