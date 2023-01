Amazon, sconto del 33% sulla lampadina smart che costa meno di 10 euro

Le grandi offerte Amazon non smettono di arrivare durante questi giorni e stavolta tocca ad una grande promozione. Questa riguarda una lampadina smart che arriva a costare quasi la metà.

Amazon propone in sconto una lampadina smart compatibile con Alexa e Google Home, ecco il prezzo shock

La lampadina smart in questione, marchiata a fuoco da un vero brand veterano nel settore che è TP-Link, porta gli utenti ad avere la meglio anche questa volta con un prezzo di soli 9,99 euro. Lo sconto è del 33%. Per acquistare la lampadina dovete solo metterla nel carrello nel più breve tempo possibile.

Amazon poi propone la descrizione perfetta della lampadina smart in questione, la quale è visibile anche sul sito ufficiale del produttore. La possibilità che offre questa lampadina è di essere controllata da remoto ovunque sia la posizione di chi la controlla. Il tutto con un’applicazione gratuita. Inoltre è possibile progettare alcuni scenari che possono variare in base alla propria attività quotidiana. Ci sono tanti colori disponibili e inoltre non è previsto l’utilizzo di alcun tipo di hub.

Sul mercato si tratta quindi di uno dei migliori esemplari in assoluto, una delle lampadine più acquistate se si vuole avere un assaggio di quello che è il mondo della demotica all’intento dell’ambiente domestico.