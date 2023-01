I ricercatori hanno fatto un passo avanti nello studio dei batteri per uso scientifico, sono riusciti a creare una spugna in grado di aspirare i microrganismi locali e conservarli per studi futuri.

Un team del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ha utilizzato quello che secondo loro dovrebbe essere un materiale piuttosto ovvio, un silicone poroso e modellabile, per creare una spugna che ha incorporato in un chip. Il risultato è un dispositivo che assorbe i microrganismi nell’ambiente circostante in modo che gli scienziati possano applicarli a ulteriori ricerche, hanno affermato.

“È abbastanza sorprendente che nessuno abbia mai pensato di utilizzare il silicone medico per l’insediamento di batteri“, ha osservato Christof Niemeyer, professore di biologia chimica presso l’Istituto per le interfacce biologiche del KIT, in un comunicato stampa, sottolineando i vantaggi dell’utilizzo di tale materiale per questo scopo.

Lo stesso polimero, che è ben noto per il suo utilizzo nelle protesi mammarie, può essere facilmente modificato, tende ad avere longevità ed è poco costoso. Sebbene non sia sconosciuto agli scienziati, i ricercatori hanno scoperto la sua significativa capacità di utilizzo per catturare i batteri quasi per caso, ha detto Niemeyer.

Tuttavia, i ricercatori hanno dovuto modificare la versione medica del silicone in modo che potesse essere abitabile per i microrganismi. Hanno aggiunto sale da cucina al polimero, che è stato nuovamente sciolto in seguito ma ha formato piccoli fori collegati da piccoli passaggi. Questo è ciò che ha fornito il materiale che i ricercatori della struttura simile a una spugna stavano cercando, hanno detto.

Ecco come fa ingloblare i batteri

Quando assume una struttura porosa, “il materiale può assorbire microrganismi dall’ambiente, non importa quanto sia umido o secco“, ha spiegato Niemeyer in un comunicato stampa.

Hanno quindi incorporato la spugna in un chip composto dallo stesso silicone della spugna, tranne che nella sua forma omogenea, hanno detto.

“Ci sono tutte le indicazioni che questo chip è altamente adatto per l’indagine sistematica della materia oscura microbica“, ha detto Niemeyer. “Apre interessanti opzioni per la coltivazione di microrganismi che finora non è stato possibile coltivare“.

I microbi e la loro varietà di strategie di sopravvivenza potrebbero svolgere un ruolo chiave nell’informare la moderna biotecnologia della ricerca, hanno affermato i ricercatori. Tuttavia, a causa dell’enorme numero di microrganismi e di alcuni dei luoghi remoti in cui esistono, è stato difficile per gli scienziati studiarli al massimo delle loro potenzialità perché, come ha affermato in precedenza Niemeyer, non sono stati in grado di coltivarli.

Il team ha anche dimostrato che la spugna può arricchire batteri selezionati, se la preparano di conseguenza. Ad esempio, hanno usato il glifosato pesticida per “attirare” i microrganismi che lo trasformano, hanno detto i ricercatori. E una volta a contatto con i campioni di terreno, il materiale poroso è stato colonizzato dai microbi nel giro di pochi giorni.