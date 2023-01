In occasione del capodanno cinese, che si festeggerà il prossimo 22 gennaio 2023, l’operatore Vodafone Italia ha recentemente avviato una nuova campagna social.

Questa campagna ha lo scopo di far conoscere ai potenziali clienti di nazionalità cinese che vivono in Italia l’offerta C’all Power, in quanto include anche un bundle di minuti per chiamare verso la Cina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuova campagna social per promuovere la C’all Power

Vodafone ha previsto due differenti attività su due social popolari in Cina, ossia WeChat e Little Red Book, con l’obiettivo di far conoscere l’offerta e di raccontarne il contenuto. Questa campagna social di Vodafone dedicata al capodanno cinese 2023 si svolgerà fino al 20 Gennaio 2023. Su WeChat saranno presenti degli articoli che si concentreranno sul contenuto dell’offerta C’all Power e daranno informazioni su come attivarla nei negozi Vodafone.

Questa offerta comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, fino a 300 minuti internazionali verso alcuni Paesi, 1000 minuti internazionali verso la Cina e 70 Giga per chi sceglie l’addebito su credito residuo, oppure 90 Giga con addebito Smart Pay al prezzo di 8.99 euro al mese.

Incluso anche il Pass Web Voice per chiamate e videochiamate illimitate su alcune app VoIP senza consumare Giga. Dal 4 Luglio 2022 l’offerta in questione prevede un costo di attivazione una tantum di 1 euro. Vodafone C’all Power è attivabile alle attuali condizioni fino al 19 Febbraio 2023, salvo eventuali cambiamenti.