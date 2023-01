Logitech è a conti fatti uno dei migliori produttori al mondo di accessori per PC e notebook, per questo motivo accogliamo con grandissimo piacere la nuova offerta lanciata da Amazon, con la quale decide di scontare il mouse wireless, versatile e compatibile con qualsiasi dispositivo, raggiungendo soli 8,99 euro.

Logitech, l’offerta migliore della giornata su Amazon

Logitech è un’azienda cardine del mondo degli accessori per notebook e PC, con forte propensione anche verso il mondo gaming, per questo motivo siamo veramente molto felici della scelta di Amazon di scontare alcuni suoi prodotti, rendendoli ancora più appetibili agli occhi del pubblico. Uno dei modelli più richiesti e desiderati è senza dubbio il mouse Loigtech M185, un dispositivo wireless compatibile con qualsiasi device o sistema operativo.

Essendo wireless, la connessione avverrà tramite il dongle inserito nella parte bassa dello stesso, di piccolissime dimensioni; il tracciamento ottico, a 1000 dpi, permette una estrema precisione nel puntamento, con la batteria ricaricabile (non removibile), che promette fino a 12 mesi di utilizzo continuativo senza la ricarica.

Il prezzo di listino è di 15,40 euro, grazie all’offerta corrente è possibile acquistarlo spendendo soli 8,99 euro, con una riduzione del 42% (CLICCATE QUI).

L’offerta è attualmente attiva, ma come al solito non sappiamo per quanto tempo durerà, con questo se siete interessati dovete assolutamente velocizzare la scelta e l’acquisto, in modo da non restare delusi.