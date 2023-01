Con l’avvio del nuovo anno siamo pieni di nuovi propositi. Tra questi, quasi certamente c’è quello di rimettersi in pari con la lista dei film e delle serie TV in streaming da guardare o recuperare. Ecco quindi che è arrivato il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo e avvincente.

Il team di JustWatch ha realizzato due classifiche TOP 10 relative ai migliori film e serie TV disponibili in streaming. Si tratta di produzioni disponibili su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+ e tutti gli altri servizi attivi in Italia.

Basandosi sull’indice di gradimento e le attività di visione, le classifiche permettono di scoprire quali sono i principali contenuti che meritano di essere guardati. Le due TOP 10 riportate di seguito fanno riferimento al mese di Dicembre 2022 e quindi indicano i film e le serie TV più apprezzate lo scorso mese.

Se non li avete ancora visti, recuperate assolutamente questi film e serie TV in streaming, non ve ne pentirete!

TOP 10 – Film in streaming

Avatar Top Gun: Maverick Glass Onion – Knives Out Bullet Train Il Grinch Pinocchio di Gulliermo del Toro Cena con Delitto – Knives Out Love Actually – L’amore Davvero Amsterdam Nope

TOP 10 – Serie TV in streaming

Mercoledì The White Lotus Willow: La serie 1899 Inverso – The Peripheral Alice in Borderland The Patient Fringe Jack Ryan House of the Dragon

La classifica TOP 10 dei film vede in prima posizione Avatar. Il film di James Cameron del 2009 è tornato in vetta in seguito all’uscita nelle sale di Avatar: La Via dell’Acqua. Gli utenti vogliono quindi riscoprire le vicende di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytri (Zoe Saldana) prima di scoprire la nuova storia. Infatti, il sequel permette allo spettatore di tornare su Pandora e immergersi nuovamente in questo mondo meraviglioso.

Andando a guardare la classifica TOP 10 relativa alle serie TV, la prima posizione è occupata da Mercoledì. La serie ideata da Alfred Gough e Miles Millar racconta le vicende di Mercoledì Addams che si trova a frequentare di malavoglia la Nevermore Academy. La protagonista è interpretata da Jenna Ortega e alla produzione ha partecipato anche Tim Burton realizzando così una serie dall’incredibile successo.