Il produttore tech Realme ha da poco ampliato la sua gamma di smartphone della serie 6 con un nuovo fantastico device. Stiamo parlando del nuovo Realme GT Neo 6 ed è uno dei primi a poter vantare la presenza del potente processore Snapdragon 8s Gen 3. Anche il design risulta estremamente curato e premium. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme annuncia ufficialmente il nuovo top di gamma Realme GT Neo 6

Nel corso delle ultime ore è stato presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo top di gamma Realme GT Neo 6. Come già accennato in apertura, si tratta di uno dei primi dispositivi a poter vantare la presenza del nuovo processore top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3. A supporto ulteriore delle performance, sono poi presenti fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage interno.

Sulla parte frontale lo smartphone dispone di un display molto ampio e con delle cornici estremamente sottili. In particolare, ci troviamo di fronte ad un pannello con tecnologia SuperAMOLED LTPO con una diagonale pari a 6.78 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 6000 nits. A proteggere il tutto troviamo poi un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sul retro lo smartphone presenta un look decisamente curato, con due fotocamere posteriori. Nello specifico, troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP Sony IMX882 con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore grandangolare da 8 MP. Lo smartphone può inoltre contare sulla presenza di una batteria da 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 120W. All’appello, non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP65.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme GT Neo 6 sarà disponibile all’acquisto in Cina in diverse colorazioni ad un prezzo iniziale di circa 274 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati su un suo possibile arrivo in Italia.