Iliad è tornata con la Giga 150 a prezzo shock per battere Vodafone nel 2023

Lo possono dimostrare tutti quei piccoli gestori che sono arrivati più con calma sul panorama della telefonia, così come i tanti gestori virtuali che stanno riuscendo a crescere sempre di più e soprattutto a mettere sempre più in difficoltà le grandi aziende che nessuno pensava potessero avere dei risentimenti del genere. Attualmente non ci sono troppi dubbi sul fatto che proprio i gestori virtuali stiano riuscendo a mettere in riga tantissime vecchie realtà, le quali tutt’oggi però hanno dalla loro parte tantissimi contenuti ma soprattutto un pizzico di qualità in più. È chiaro allo stesso tempo che ci sono anche altre realtà che sono riuscite fin da subito a destabilizzare tutte le altre aziende che si occupano di offrire promozioni telefoniche.

Una su tutte potrebbe essere certamente Iliad, viste le sue promozioni ricolmi di contenuti a suon di prezzi bassissimi, quelli più interessanti del mercato. Bisogna poi valutare anche tutto quello che concerne ad esempio l’aiuto che un cliente può richiedere, e quindi il servizio clienti. Secondo quanto riportato, anche le aziende che in passato erano un po’ mancare sotto questo aspetto, oggi riescono a colmare tale mancanza offrendo dei servizi eccezionali soprattutto in fase di assistenza.

Iliad batte la concorrenza soprattutto con la nuova promozione che tanto nuova non è, è tornata la promo con 150 giga in 5G

Stando a quanto riportato, sul sito ufficiale è ritornata quell’offerta che ha fatto battere il cuore agli utenti che poi hanno scelto Iliad subito dopo. Si tratta della promozione da 150 giga, quella che ogni mese costa meno di 10 €.

La promozione in questione infatti a un prezzo mensile di soli 9,99 € per sempre, senza rimodulazione che possono cambiare il prezzo. Inoltre i contenuti sono davvero interessanti, con 150 giga per navigare sul web utilizzando il 5G e con tutto senza limiti per quanto riguarda minuti e messaggi verso tutti.