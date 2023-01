A partire da ieri 10 gennaio 2023 l’operatore francese Iliad ha lanciato la nuova offerta denominata Giga 100 che va a sostituire la scorsa offerta denominata Flash 120.

Il sito di Iliad si è infatti aggiornato proprio dopo le ore 10:00, in particolare con il lancio della nuova offerta Giga 100, molto simile alla Flash 100 che era stata attivabile a Giugno 2022. Scopriamo insieme cosa comprende.

Iliad lancia la nuova offerta Giga 100

Questa nuova offerta è al momento attivabile fino a nuova comunicazione sia sul sito ufficiale dell’operatore che presso tutti gli Iliad Corner sparsi per l’Italia. Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 100 Giga di traffico dati validi fino in 4G+, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese.

Vi ricordo che nelle scorse settimane Iliad ha aggiornato i documenti di trasparenza tariffaria delle sue offerte mobile, aumentando le velocità massime teoriche raggiungibili in download in 4G e 4G+. In precedenza, Iliad indicava che per le offerte 4G si poteva raggiungere una velocità massima di 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Questa nuova offerta include dunque anche minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso tantissime numerazioni di rete fissa estere. Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad nel formato trio è di 9,99 euro a cui ovviamente va sommato il primo mese anticipato di offerta, per un totale di 17.98 euro.