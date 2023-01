L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata You&Kena, ottenendo anche due euro di rimborso al mese su una coppia di SIM.

Rispetto a prima, il costo minimo delle offerte compatibili è adesso più alto. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questione.

Kena Mobile proroga l’iniziativa You&Kena

Questa volta, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti, l’iniziativa continua fino al 24 Gennaio 2023, l’iniziativa è disponibile per tutti i nuovi clienti, sia per coloro che richiedono la portabilità che per chi attiva un nuovo numero. La promozione You&Kena consente a due nuovi clienti dell’operatore di creare una “coppia” e ottenere appunto un rimborso mensile di 2 euro ciascuno.

In precedenza, per usufruire dell’iniziativa, era possibile scegliere tra le offerte con costo mensile maggiore o uguale a 7,99 euro ora invece, come anticipato precedentemente, è stato aumentato a 9.99 euro. Le offerte compatibili con l’iniziativa sono rispettivamente quattro. Kena 9.99 230 GB, Kena 11.99 100 GB Gold, Kena Dati Promo 300 GB e Kena 12.99 150 GB.

Dopo aver completato l’acquisto in negozio, il cliente riceverà immediatamente tramite SMS, sul numero di telefono che passerà in Kena o sulla nuova numerazione attivata con l’offerta scelta, un codice univoco che si potrà inoltrare a chi si vuole. Vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.