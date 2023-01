Unieuro è folle, offerte al 70% di sconto contro Euronics solo oggi

Unieuro continua a stupire con offerte clamorose che non riguardano solo ed esclusivamente il mondo della tecnologia. Anche gli elettrodomestici sono arrivati nell’ultima volantino con prezzi più bassi del solito, i quali potrebbero in un certo qual modo interessare anche a coloro che di solito sono pronti ad acquistare online.

Uno dei migliori vettori nel mondo delle vendite fisiche è certamente Unieuro. Le offerte di questo grande colosso dimostrano che questa volta non si può sbagliare: comprando un qualsiasi articolo si risparmierà e si porterà a casa la grande qualità del mondo della tecnologia. Più in particolare si può notare come durante questo mese di gennaio siano arrivati dei prezzi straordinari soprattutto nel mondo degli smartphone. Inizialmente si può notare nel catalogo l’iPhone 13 di casa Apple, il quale viene proposto ad un prezzo incredibile di soli 799 €.

A seguire si va anche più indietro, con l’iPhone 11 offerto al 549 € ma c’è anche qualcosa di più recente come l’iPhone 14 Plus ad un prezzo di 1099 €. Chiaramente ci sono anche delle offerte che riguardano smartphone con un pizzico di qualità in meno, come Oppo A77, Galaxy A13, Redmi Note 10 Pro, Redmi 9C, Redmi 10C, Redmi Note 11 Pro e molto altro ancora.

Ricordiamo inoltre che tu ti potranno beneficiare delle migliori soluzioni di garanzia, con un minimo di due anni.