WindTRE con la GO Unlimited Star+ distrugge Vodafone, giga illimitati a 7 euro

Stando a quanto riportato sembrerebbe il periodo migliore per cambiare gestore, almeno viste le promozioni che stanno lanciando i vari provider. Più sono i contenuti, più diventano appetibili le offerte mobili in questione, come quelle dei grandi gestori che stanno cercando di tenere testa ai provider virtuali sempre più in palla con i loro prezzi bassissimi e con i loro contenuti che arrivano alle stelle.

Tra le aziende che si stanno facendo vedere di più sul mercato della telefonia mobile ecco una delle più importanti in assoluto, ovvero WindTRE. Il noto colosso della telefonia mobile e fissa sta dimostrando di poter stare in gara con tutti gli altri provider, proponendo delle offerte molto interessanti che offrono prezzi bassi ma soprattutto tanti contenuti tra giga e minuti per le chiamate.

WindTRE, una nuova promozione piena di contenuti è arrivata ma solo per una frangia di pubblico: ecco giga senza limiti

Ovviamente ci sono diverse agevolazioni per coloro che sono già clienti, almeno per quanto concerne la rete fissa in casa con fibra ottica. WindTRE propone infatti solo per coloro che sono già utenti del gestore una promozione che arriva una volta ogni tanto. Si tratta della nuovissima GO Unlimited Star+, soluzione eccezionale sotto tutti i punti di vista dal momento che offre quantità, qualità e convenienza. A dimostrarlo sono i minuti senza limiti al suo interno per telefonare qualsiasi gestore ma soprattutto i 200 SMS e giga senza limiti. Il prezzo finale corrisponde a soli 7,99 € al mese. Si tratta di una delle migliori offerte e constatarlo sono anche gli utenti di altri gestori.