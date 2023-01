L’operatore Tim nella giornata dello scorso 5 gennaio 2023 ha lanciato la nuova campagna SMS rivolta ad alcuni suoi clienti selezionati. A loro sono proposti Giga Illimitati in 5G da aggiungere alla propria offerta.

Con questa nuova campagna promozionale, ai clienti selezionati dall’operatore viene proposta durante le festività natalizie ed oggi è l’ultimo giorno per attivarla. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim propone Giga Illimitati ad alcuni suoi clienti

Rispetto alle altre opzioni aggiuntive di Tim con traffico dati illimitato, Giga Illimitati 5G consente anche di ottenere l’abilitazione alla rete di quinta generazione. Ad ogni modo, l’opzione è da considerarsi aggiuntiva rispetto all’offerta dati già attiva, pertanto, nel caso in cui quest’ultima venga disattivata, viene cessata automaticamente anche Giga Illimitati 5G.

Ecco l’esempio di un SMS che l’operatore ha inviato ai propri clienti: “Ultimi giorni: Giga illimitati 5G a 4,99E al mese. Attivali entro l’8/01 rispondendo SI a questo SMS, verificando prima costi, condizioni, copertura e apparati abilitati al 5G su on.tim.it/giga-illimitati-5g. Traffico illimitato soggetto ad uso lecito e corretto“.

Come anche indicato nell’SMS in questione, Giga Illimitati 5G rimane disponibile fino ad oggi, 8 Gennaio 2023, salvo eventuali cambiamenti. Per effettuarne l’attivazione entro questa scadenza, dunque ormai per pochi giorni, i clienti selezionati devono rispondere con il testo “SI” allo stesso messaggio. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.