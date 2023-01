Tineco in occasione del CES 2023 a Las Vegas, che avrà luogo al 5 all’8 gennaio, presenterà diverse innovazioni pensate per la cura dei pavimenti, della cucina, di tutta la casa e per la cura della persona.

L’azienda nasce nel 1998 con l’idea di rendere la vita di tutti i giorni più semplice. Tineco è stata persino la prima azienda a proporre un’aspirapolvere a batteria innovando il settore in modo significativo. La pulizia dei pavimenti non è mai stata la stessa da quel momento in poi. Oggi, con milioni di prodotti venduti, è ormai leader nel settore delle tecnologie innovative per case intelligenti. I prodotti realizzati e presentati al CES sono soluzioni alternative, che dispongono di tecnologie avanzate per svolgere tutte le attività quotidiane, anche le più impegnative. Le ultime soluzioni, in particolare, sono dotate di tecnologia iLoop Smart Sensor, in grado di aiutare efficientemente l’utente a pulire, asciugare, cucinare e tanto altro.

Cura dei pavimenti con Floor One S7 Pro

Aggiungendo un nuovo elemento alla gamma di aspirapolvere a umido/asciutto Tineco presenta il nuovo top di gamma. Offre un’esperienza di pulizia ottimale, grazie alle caratteristiche ingegneristiche avanzate. Ritroviamo il sistema di autopropulsione SmoothPower, il rullo di pulizia a doppio bordo e la tecnologia di raschiatura.

Floor One S7 Steam e Pure One Air Pet/Pro

Basandosi sulle capacità degli aspirapolvere a umido, la lavapavimenti cordless S7 Steam, con l’integrazione della modalità Steam, permette di igienizzare le superfici in modo naturale ed efficace. Realizzata per pulire senza fatica lo sporco, anche quello più leggero e difficile da catturare, la nuova serie PURE ONE AIR pesa poco più di un chilo. Dotata di testina ZeroTangle, tecnologia PureCyclone e tecnologia iLoop Smart Sensor.

In cucina con Tineco: Chiere One

Questo dispositivo di Tineco guida ogni fase del processo di cottura con video e audio che è possibile visualizzare su un touch screen da 7 pollici. Vanta un sistema di riscaldamento smart, un sistema di alimentazione e uno di pesatura. Inoltre, una modalità di autopulizia One-Touch per un’esperienza di cottura semplice e comoda.

Cura della persona, Tineco Moda One 2.0

MODA ONE 2.0 è l’ultimo arrivato nel portafoglio dei prodotti beauty dell’azienda. Trattasi di un asciugacapelli realizzato con sensori intelligenti che regolano in automatico il calore e il flusso d’aria per accelerare i tempi necessari per l’asciugatura e prevenire danni ai propri capelli.

“Tineco è entusiasta di tornare al CES con una presenza importante e di presentare i nostri prodotti più nuovi e popolari per la cura dei pavimenti, della cucina e della persona” dichiara Todd Manegold, General Manager di Tineco per il Nord America. “Siamo orgogliosi di celebrare questo importante traguardo per il marchio. Nel 2023, non vediamo l’ora di innovare continuamente, esplorare le categorie di tendenza e promuovere la nostra crescita come azienda di tecnologia intelligente”.