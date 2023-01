Il lancio ufficiale dei Samsung Galaxy S23 è previsto per il primo febbraio ma, considerando la mole di indiscrezioni trapelate in questi giorni, conosciamo ormai quasi tutto dei flagship. Le notizie riguardanti i device nascondono sempre soprese molto interessanti per gli utenti.

Come rivelato da Ahmed Qwaider con un post su Twitter, il produttore coreano sembra aver stretto una partnership con TikTok, Snapchat e Instagram. L’accordo prevede un incremento netto della qualità fotografica all’interno delle tre applicazioni.

Infatti, scattando fotografie direttamente dall’app la qualità delle stesse non diminuirà quando si procede al download. Si tratta di una scelta fortemente voluta da Samsung per garantire la massima qualità delle foto anche quando non si utilizza l’applicazione fotocamera dello smartphone ma si utilizzano software di terze parti.

⭕️New collaboration between Samsung,TikTok,Snapchat,Instagram

Now when you shoot with camera inside any of them

The quality did not decrease when it was downloaded🤩

Samsung paid attention to this due to the large number of people using these application.Thanks @technizoconcept pic.twitter.com/t6z3xOIctE

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 3, 2023