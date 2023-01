Il prossimo 1 febbraio 2023 si terrà un evento Galaxy Unpacked dedicato al lancio della famiglia Galaxy S23. Sebbene Samsung non abbia ancora confermato ufficialmente nulla, le indiscrezioni sembrano puntare tutte su questa data.

Inoltre, il mondo dei leaker è molto attivo in questo periodo e stanno emergendo tantissime informazioni riguardanti proprio la nuova serie di top di gamma coreani. Come anticipato da Ahmed Qwaider, Samsung sembra intenzionata a rinunciare definitivamente al taglio di memoria da 128GB sui propri device.

Questo cambiamento permetterà agli utenti di non dover più scegliere quale variante acquistare, almeno per quanto riguarda Galaxy S23 e S23+. Entrambi questi modelli arriveranno sul mercato dotati di 255GB di memoria interna.

⭕️Exclusively & officially🤩

Good news for Samsung fans

It's amazing to be

Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T

Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023