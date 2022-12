windtre-ha-comunicato-ai-suoi-clienti-una-brutta-notizia

Due dei maggiori gestori telefonici del Paese hanno raggiunto un accordo per aumentare i prezzi in linea con il tasso di inflazione. Considerando l’aumento dei prezzi previsto dalla nuova normativa, non saranno mai in grado di tenere il passo con i milioni di clienti che li hanno già scelti. Tim e Wind Tre sono nel mirino.

Tim ha dichiarato sul proprio sito che i nuovi pacchetti di rete fissa e mobile prevedono un adeguamento annuale delle tariffe in base all’andamento dell’inflazione più un coefficiente determinato a maggioranza pari a 3,5 punti percentuali. L’azienda dichiara che l’aumento massimo è pari al 10% dell’offerta originale. A partire da aprile 2024, i costi saranno adeguati mensilmente in base alle proiezioni dell’indice Istat sull’inflazione dell’anno precedente.

WindTre si prepara all’aumento

Oltre all’annuncio di Tim, Wind Tre ha comunicato qualche giorno prima ai propri clienti che si riserva di aumentare il prezzo mensile del servizio a gennaio 2024 di un importo percentuale pari alla variazione e comunque non inferiore al 5% in caso di variazione annuale positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Per l’importo in euro è previsto l’arrotondamento al centesimo più vicino.

Per determinare l’aumento di Wind Tre si utilizzerà l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai) del mese di ottobre 2023. Ipotizzando un tasso di inflazione benevolo inferiore al 5%, un’offerta con un costo di 10 euro crescerà di 50 centesimi, costando al consumatore finale 10,50 euro. Rispetto al FOI del 2021, l’aliquota attuale è superiore di 11,5 punti percentuali, il che si traduce in un aumento del costo di 1,50 euro.