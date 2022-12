Un cameraman è riuscito a catturare filmati di onde quadre rare e incredibilmente pericolose che si muovono attraverso l’oceano.

Abbiamo visto tutti un’onda, giusto? Di solito hanno una forma arrotondata che si muove in linea lungo l’acqua e sono formate da creste che si arricciano su se stesse.

Tutto questo per chiarire che le onde non sono quadrate. Eppure, ciò non significa che non esistano con questa forma particolare.

Dato che di solito vediamo le onde che si muovono verso la riva, è difficile immaginarle muoversi in angoli perpendicolari. Ma apparentemente è accaduto, e dall’alto può sembrare che ci sia una griglia sotto l’acqua che causa questa strana formazione.

In realtà, le onde derivano dall’intersezione di due mari quando i modelli meteorologici nella regione fanno sì che le onde si formino ad angoli diversi.

Sono anche conosciute come onde del mare incrociato e possono essere estremamente pericolose. In realtà sono solitamente associati a maree forti e si trovano solo in alcune regioni particolari.

Le onde quadre possono raggiungere i tre metri di altezza e possono apparire e scomparire in pochi minuti, il che significa che dovresti uscire dall’acqua se le vedi.

Le onde incrociate sono così forti che possono causare incidenti in barca e naufragi, e si dimostrano decisamente troppo forti se ti trovi a nuoto, non importa quanto forte tu possa bravo.

Dove si trovano

Secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA), le onde quadre sono state responsabili di una grande percentuale di incidenti navali dal 1995 al 1999, anche se Surfers Hype sostiene che le onde quadre che raggiungono la costa “hanno una potenza molto ridotta e non sono così spaventose o così pericoloso come tutti pensano‘.

Tuttavia, il sito aggiunge: “Tuttavia, fai sempre attenzione nell’oceano e non navigare tra le onde se ritieni di essere fuori dalla tua profondità“.

Il filmato condiviso dallo YouTuber Razvan Fiat mostra le onde in azione mentre la persona dietro la telecamera guardava dalla riva al sicuro.

L’acqua può essere vista creare onde da due diverse angolazioni prima di schiantarsi contro lo specchio d’acqua più grande.

Le onde incrociate possono essere trovate in tutto il mondo, anche se il luogo più famoso al mondo per avvistarle è l’Île de Ré, o Isola di Ré, in Francia.